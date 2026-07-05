del toro vince 2^ tappa su pogacar vingegaard resta leader del tour

Notizia in breve

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, corsa tra Tarragona e Barcellona, lunga 178 chilometri. La gara si è conclusa con il messicano che ha battuto sul traguardo il favorito Pogacar. Vingegaard mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. La corsa si è sviluppata su un percorso pianeggiante, con alcuni tratti in salita breve e numerosi scatti tra i battistrada. Nessun altro atleta è arrivato allo sprint con i primi.