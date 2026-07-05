Del Toro vince 2^ tappa su Pogacar Vingegaard resta leader del Tour
Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, corsa tra Tarragona e Barcellona, lunga 178 chilometri. La gara si è conclusa con il messicano che ha battuto sul traguardo il favorito Pogacar. Vingegaard mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. La corsa si è sviluppata su un percorso pianeggiante, con alcuni tratti in salita breve e numerosi scatti tra i battistrada. Nessun altro atleta è arrivato allo sprint con i primi.
BARCELLONA (SPAGNA) - Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026, la Tarragona-Barcellona di 178 chilometri. Il messicano della UAE Emirates, agevolato dal suo capitano Tadej Pogacar, riesce ad avere la meglio nella volata finale aggiudicandosi il successo di tappa davanti allo sloveno e al belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe). Per Del Toro si tratta della prima affermazione nella Grande Boucle, che si aggiunge a quella ottenuta lo scorso anno al Giro d'Italia. Quarto posto per il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che conserva così la maglia gialla conquistata ieri nella cronosquadre. Domani andrà in scena la terza frazione, l'ultima con partenza dalla Spagna, la Granollers-Les Angles di 196 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Le Duel Incoyable entre Pogacar et Vingegaard
Notizie e thread social correlati
Tour de France, seconda tappa: vince Del Toro, Vingegaard resta in gialloIsaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, che si è corsa tra Tarragona e Barcellona.
Tour, Del Toro e Pogacar arrivano in parata a Barcellona, Vingegaard (4°) resta in maglia giallaIsaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, da Tarragona a Barcellona di 168 km.
Temi più discussi: Seixas clamoroso, cronometro dominata: tappa e maglia a Bilbao; Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026: vince Isaac Del Toro, la classifica finale; Tour de France, Vingegaard già in giallo davanti a un grande Ganna; Tour de France 2026: Isaac Del Toro luogotenente di Pogacar. E non è escluso che possa ambire al podio….
Tour de France: vince Del Toro, Vingegaard mantiene la maglia gialla. Approfondisci qui rainews.it/maratona/2026/… x.com
Isaac del Toro vince il Tour Auvergne Rhône Alpes e scrive una pagina di storia del ciclismo messicano: Oggi volevamo tappa e classificas, siamo stati perfetti. Ora punta al #TDF2026 come luogotenente di Pogacar https://www.tuttobiciweb.it/articl facebook
Tour de France 2026, Del Toro vince la 2^ tappa, Vingegaard in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo la cronosquadre inaugurale di ieri, vinta dal team Visma-Lease a Bike (con la maglia gialla sull ... tg24.sky.it
Se una squadra al di fuori delle top-4 (Red Bull, McLaren, Ferrari o Mercedes) vince una gara la prossima volta, chi pensi che sarà? reddit
Tour: Del Toro vince la 2/a tappa, Vingegaard ancora in gialloIsaac del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, da Tarragona a Barcellona. Il messicano, precede sul traguardo un consenziente Tadej Pogacar, suo compagno di squadra alla UAE, e Remco Evenep ... sport.quotidiano.net