Un tifoso di 36 anni, rimasto gravemente ferito alla testa prima del derby tra Torino e Juventus, ha detto di non sentirsi pronto a tornare allo stadio. Dopo l’incidente, ha riferito di essere ancora troppo scosso per riprendere le visite agli impianti sportivi. La sua condizione, descritta come grave, ha portato a un intervento medico, e ora si trova in fase di recupero.

Marco Basoccu, tifoso ferito durante Toro Juve: «Tornare allo stadio? Non me la sento, sono ancora troppo scosso». Marco Basoccu, il 36enne tifoso juventino rimasto gravemente ferito alla testa prima dell’ultimo derby di Torino, ha raccontato a Tuttosport le sue sensazioni dopo aver finalmente scongiurato il peggio. Un episodio che ha scosso l’ambiente bianconero e che Basoccu, ancora provato ma lucido, ha voluto ripercorrere spiegando come sta vivendo questi giorni e cosa significhi essersi lasciato alle spalle il momento più difficile. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – «L’avevo capito, soprattutto basandomi sulle testimonianze ricevute. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il tifoso ferito nel derby Toro Juve, Marco Basoccu: «Tornare allo stadio? Non me la sento, sono ancora troppo scosso»

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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