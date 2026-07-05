Un tifoso juventino rimasto ferito alla testa durante il derby di maggio ha annunciato che non tornerà a seguire le partite. Accanto a suo padre, sta lentamente riprendendo una parvenza di normalità dopo il grave infortunio subito prima della partita. Sul suo volto sono riapparsi i primi sorrisi, segnali di un progressivo ritorno alla quotidianità. La testimonianza sottolinea il trauma subito e la volontà di riprendersi dopo l’incidente.

. La testimonianza. Accanto a suo padre, Marco Basoccu sta lentamente ritrovando una parvenza di normalità. Dopo il grave ferimento alla testa avvenuto prima del derby Torino-Juventus dello scorso 24 maggio, sul volto del trentaseienne ricompaiono finalmente i primi sorrisi. Si tratta di sentimenti che oggi esprimono « soddisfazione e anche un po’ di stupore » di fronte ai rapidi sviluppi dell’attività investigativa guidata dalla Procura di Torino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La ricostruzione dei fatti ha infatti confermato i sospetti iniziali: a colpire l’ultrà bianconero è stato un lacrimogeno sparato ad altezza d’uomo da un agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marco Basoccu (tifoso Juve ferito nel derby) racconta il suo trauma: «Non tornerò a guardare le partite»

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MARCO BASOCCU, il tifoso ferito al DERBY TORINO- JUVE : Ora voglio sapere chi mi ha colpito

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