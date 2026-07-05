Il sindaco ha richiesto immediatamente una riunione della consulta del commercio dopo il successo del Galà dei Palinsesti Rai, organizzato per la prima volta fuori da uno dei centri di produzione locali. L’evento ha suscitato entusiasmo, ma il sindaco si è mostrato deluso dalla mancanza di reazioni positive da parte dei commercianti, nonostante l’ottima riuscita dell’iniziativa. Ora chiede chiarimenti e un impegno più forte da parte degli operatori commerciali.

Eccitato e felice per la straordinaria riuscita del Galà dei Palinsesti Rai ad Ancona (la prima volta che ciò veniva fatto fuori da uno dei suoi centri di produzione), deluso dalla risposta dei commercianti. Daniele Silvetti, appreso della scarsa partecipazione dei negozianti anconetani alla buona riuscita di una serata speciale come quella di venerdì, ha subito preso il toro per le corna: "Ho chiesto al mio assessore con la delega alle attività produttive, Angelo Eliantonio spiega Silvetti al Carlino di convocare subito una seduta della Consulta del Commercio di Ancona che credo si svolgerà attorno alla metà di luglio. In quella riunione dovremo capire quale indirizzo deve prendere il nostro rapporto con le categorie, quali sono le loro intenzioni e trovare assieme delle soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco ora chiede spiegazioni: "Subito la consulta del commercio"

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