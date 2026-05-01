Nicosia la SAT chiede spiegazioni sui 13,5 milioni per l’ospedale
L’associazione SAT ha richiesto all’ASP di Enna chiarimenti riguardo a una somma di 13,5 milioni destinata all’ospedale di Nicosia. La richiesta arriva in seguito a dubbi sulla gestione di fondi pubblici destinati alla struttura sanitaria. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La questione rimane all’attenzione delle autorità competenti.
? Cosa sapere L'associazione SAT chiede all'ASP di Enna spiegazioni sui 13,5 milioni per l'ospedale di Nicosia.. Il blocco dei fondi stanziati a maggio 2024 impedisce la messa in sicurezza del presidio.. L’associazione S.A.T. Nicosia ha inviato una richiesta formale al Direttore Generale dell’ASP di Enna il 29 aprile per sbloccare i fondi da 13,5 milioni di euro destinati all’ospedale Carlo Basilotta. Il quesito, che coinvolge per conoscenza anche il Prefetto, l’Assessorato regionale alla Salute e i rappresentanti della deputazione ennese, punta a fare luce sul destino di un finanziamento approvato con decreto ministeriale lo scorso 13 maggio 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu
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