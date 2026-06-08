Arezzo | Marcello Comanducci Centrodestra nuovo sindaco Ora bisogna pensare subito a lavorare per la città

AREZZO – Marcello Comanducci, imprenditore, candidato del Centrodestra, è il nuovo sindaco di Arezzo. E’ avanti con il 55,83% delle preferenze, quando sono state scrutinate 88 sezioni su 97. Il contendente del Centrosinistra, Vincenzo Ceccarelli si sta attestando invece al 44,17%. “Ora bisogna pensare a lavorare – ha detto a caldo Comanducci – Siamo partiti con un’idea e l’abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi e apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Corsa a sindaco: Comanducci nettamente in testa. Poi Ceccarelli e Donati. Si profila il ballottaggio

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Arezzo al ballottaggio: si elegge il sindaco tra Vincenzo Ceccarelli e Marcello ComanducciArezzo va al secondo turno per l’elezione del sindaco, con votazioni domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Temi più discussi: Arezzo, scocca l’ora del ballottaggio fra Ceccarelli e Comanducci. La guida al voto e il facsimile della scheda; Alle 23 di domenica l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79 per cento; Ballottaggio ad Arezzo, Comanducci vede il traguardo: 55,88% con 87 sezioni scrutinate su 97; Il braccio di ferro tra Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci: sfida all'ultima stoccata nella redazione del Corriere. I candidati scoprono tutte le carte.

Niente accordi di Marco #Donati, coalizione civica con #Azione 20.49%. Vincenzo #Ceccarelli, #centrosinistra 32.36% al #ballottaggio 7 e 8 giugno #Arezzo con Marcello #Comanducci, #centrodestra, 43.81%, si era dichiarato aperto #apparentamento con Do x.com

Ballottaggi, il centrodestra si conferma ad Arezzo: Marcello Comanducci è il nuovo sindacoIl candidato di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati vince la sfida contro Ceccarelli (56% a 44%) e succede ad Alessandro Ghinelli, arrivato al termine di due mandati consecutivi ... ilgiornale.it

Arezzo: Marcello Comanducci (Centrodestra) nuovo sindaco. Ora bisogna pensare subito a lavorare per la cittàMarcello Comanducci, imprenditore, candidato del Centrodestra, è il nuovo sindaco di Arezzo. E' avanti con il 55,83% delle preferenze, quando sono state scrutinate 88 sezioni su 97. Il contendente del ... firenzepost.it