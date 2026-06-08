Arezzo | Marcello Comanducci Centrodestra nuovo sindaco Ora bisogna pensare subito a lavorare per la città

Da firenzepost.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcello Comanducci, candidato del Centrodestra, è stato eletto sindaco di Arezzo con il 55,83% delle preferenze, in base allo scrutinio di 88 sezioni su 97.

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AREZZO – Marcello Comanducci, imprenditore, candidato del Centrodestra, è il nuovo sindaco di Arezzo. E’ avanti con il 55,83% delle preferenze, quando sono state scrutinate 88 sezioni su 97. Il contendente del Centrosinistra, Vincenzo Ceccarelli si sta attestando invece al 44,17%. “Ora bisogna pensare a lavorare – ha detto a caldo Comanducci – Siamo partiti con un’idea e l’abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi e apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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