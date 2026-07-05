Il concerto di Ultimo a Tor Vergata si è concluso con grande successo, secondo le dichiarazioni dell'organizzatore. L'evento ha richiesto una complessa organizzazione e ha attirato un vasto pubblico. Nessun dettaglio sui numeri di partecipanti o sui costi, ma si sottolinea che l'evento resterà nella memoria per la sua portata. Non sono stati riportati problemi o incidenti durante la manifestazione.

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato uno straordinario successo. Una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione, da una pianificazione accurata e dall'impegno condiviso di istituzioni, organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti. È questa la forza del modello Roma: programmare con largo anticipo, coordinare competenze diverse, far lavorare insieme istituzioni, aziende e organizzatori e affrontare con successo anche le sfide più complesse". Lo ha affermato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gualtieri: "Concerto di Ultimo è stato uno straordinario successo, resterà nella storia"

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