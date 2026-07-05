il professor zaffagnini premiato in cina

Il professor Stefano Zaffagnini, docente di Ortopedia e Traumatologia all’Università, ha ricevuto un riconoscimento internazionale in Cina. È direttore della struttura complessa clinica ortopedica e traumatologica e del Centro traumi dello Sport dell’Istituto Rizzoli. L’istituto, specializzato in ortopedia, si conferma ai livelli più alti a livello mondiale.

L’Ortopedia dell’Istituto Rizzoli si conferma a livelli di eccellenza mondiale. Ha ricevuto infatti un riconoscimento internazionale in Cina il professor Stefano Zaffagnini, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all’Alma Mater e direttore della Struttura complessa clinica ortopedica e traumatologica e Centro traumi dello Sport del Rizzoli. Gli è stato assegnato l’attestato di ‘Academic Think tank consultant’ in ortopedia presso la Peking University (Università di Pechino), un titolo considerato estremamente prestigioso sul piano clinico e ai massimi livelli della governance scientifica e dell’innovazione medica. Il ruolo di Think tank in Cina consente di influenzare le politiche sanitarie nazionali poiché il consulente partecipa alla stesura di piani strategici per il Ministero della Salute o della Scienza cinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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