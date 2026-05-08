letteratura ragazzi il professor faeti premiato a cento

Oggi pomeriggio alle 18.30 a Cento si terrà la cerimonia di consegna del premio a Antonio Faeti, riconosciuto come figura di rilievo nel campo della letteratura per ragazzi. La manifestazione si svolgerà presso il centro culturale della città, dove sarà consegnato il riconoscimento a Faeti per il suo contributo alla promozione della letteratura giovanile. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi esperti e appassionati del settore.

Oggi pomeriggio alle 18.30 a Cento (Ferrara), Antonio Faeti, figura centrale nello sviluppo della letteratura per l’infanzia in Italia, riceverà il Riconoscimento Speciale del Premio letteratura Ragazzi di Cento nell’ambito della 4esimo° edizione del primo e più longevo premio di letteratura per ragazzi in Italia, unico ad aver avuto Gianni Rodari come presidente di Giuria nella prima edizione del 1978. Il professor Faeti sarà presente per ritirare il premio nel Salone di Rappresentanza Credem, in Corso Guercino 32 a Cento, al termine di un incontro aperto al pubblico, dal titolo Nel mondo di antonio faeti: Opere, visioni e nuove pagine con Sabrina Fava, professoressa di Letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano, e Tiziana Roversi, editor, esperta di illustrazione e letteratura per ragazzi e allieva di Faeti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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