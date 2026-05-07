Si è conclusa con esito estremamente positivo la visita della professoressa Ileana Chiappini di Sorio della professoressa Maria Camilla Bianchini D’Alberigo del professor Massimo Favilla e del professor Ruggero Rugolo ospiti del comitato ' IV Centenario

Si è conclusa positivamente la visita di un gruppo di accademici presso la struttura ricettiva “Il Poggio” di Montecastelli Pisano. Gli ospiti, tra cui due professoresse e due professori, sono stati accolti per incontri di studio e confronto, prima di visitare diverse località storiche nei dintorni come San Galgano, Massa Marittima, Volterra e San Dalmazio. La visita ha visto un’intensa attività di condivisione e scambio culturale.

Gli ospiti sono stati accolti presso la struttura ricettiva “Il Poggio” di Montecastelli Pisano, cornice ideale per momenti di studio, confronto e condivisione punto di partenza per le visite a San Galgano, Massa Marittima, Volterra, San Dalmazio etc.L’iniziativa, promossa nell’ambito delle.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pomarance celebra il Pomarancio: conferenza di Ileana Chiappini di Sorio e distribuzione del volume dedicato all’artistaL’iniziativa è promossa dal Comitato per il IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio, in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Risoluti” e... Grande successo del calendario del IV Centenario della morte del RoncalliCon l’avvio delle celebrazioni per il IV centenario della morte di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, restano ormai le ultime copie del... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Successo per la visita degli studiosi del Roncalli-Pomarancio: quattro giorni tra arte, storia e territorio; Esperti in campo per il Pomarancio; Il libro di Caravaggio va in tour. SUCCESSO PER CONFERENZA SUL POMARANCIO POMARANCE - Si è svolta con grande partecipazione e interesse la conferenza dedicata a Cristofano Roncalli, detto il Pomarancio, tenutasi a Pomarance presso il Teatro de Lardarel. L’iniziativa è stata p - facebook.com facebook