il presidente rossi un grande piacere riavere alberto da allenatore

Il presidente del Sassuolo ha dichiarato di essere molto felice di riavere Alberto come allenatore. Le esperienze più significative della storia del club sono collegate a lui, secondo quanto affermato dal presidente. Ha anche aggiunto, con un sorriso, di essere colpevole di alcune decisioni prese in passato. La notizia riguarda il ritorno di Alberto sulla panchina del Sassuolo e il legame stretto tra il club e le figure che hanno contribuito alla sua storia.

Le pagine più belle della storia del Sassuolo sono legate a filo doppio al nome del presidente Carlo Rossi (foto), "quello che si prende le colpe" dice sorridendo. Ma ovviamente anche i meriti essendo da anni una figura di riferimento del club neroverde. Passano gli anni, si susseguono le stagioni ma lui è sempre al suo posto. "Sono in carica dal 1° luglio 2003, insieme a Claudio Lotito della Lazio e ad Aurelio De Laurentiis del Napoli siamo i presidenti di più lunga data della massima serie" racconta Rossi. Non poteva mancare il suo benvenuto alla presentazione di Alberto Aquilani, il successore di Fabio Grosso sulla panchina dal Sassuolo. "È un piacere poter presentare insieme a Veronica Squinzi il nuovo allenatore Alberto Aquilani, che da calciatore ha già fatto parte della famiglia neroverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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