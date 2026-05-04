Immaginate di trovarvi all’ultimo piano dell’Empire State Building, con Manhattan che si distende sotto i vostri piedi come una partitura infinita di acciaio e luce. È da qui, sospesi tra cielo e vertigine, che prende il via la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta. Il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela che da stasera in tv torna in prima serata su Rai 1 (e su RaiPlay, anche con le edizioni passate ) con un’idea tanto semplice quanto geniale: raccontare New York attraverso la sua musica. L’idea non è nuova per il programma, ma funziona ogni volta. Dopo il successo di Sulle note di Londra, Angela attraversa l’Atlantico per la nuova puntata intitolata Sulle note di New York: un viaggio sonoro per la città, dove ogni set sarà abbinato a una canzone, a un artista o a una colonna sonora cinematografica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da New York a Parigi, dai samurai a Lucrezia Borgia: da stasera in tv torna Alberto Angela con Ulisse, il piacere della scoperta

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