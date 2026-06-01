Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1 | Alberto Angela racconta Leonardo da Vinci
Dopo le meraviglie segrete di Parigi, Alberto Angela punta le telecamere di Ulisse, il piacere della scoperta sul talento universale di Leonardo da Vinci. Un viaggio attraverso città, corti, musei e capolavori, che prova a restituire il profilo dell’artista e dello studioso capace di muoversi con agio tra pittura, scienza, ingegneria, musica, scultura e architettura. È il ritratto di un uomo diventato simbolo assoluto del Rinascimento. Appuntamento, come sempre, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Tutto inizia ad Amboise, in territorio francese, vicino al fiume Loira, in uno dei luoghi legati alle fasi conclusive della vita di Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ulisse - Il piacere della scoperta torna dal 4 maggio su con : anticipazioni
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C’è una Parigi che pochi conoscono. Con Ulisse - Il piacere della scoperta, Alberto Angela ci porta tra castelli nascosti, intrighi di corte e tesori lontani dai classici itinerari turistici. Da Vaux-le-Vicomte a Chantilly, un viaggio nella parte più segreta e sorpr facebook
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