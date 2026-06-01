Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1 | Alberto Angela racconta Leonardo da Vinci

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le meraviglie segrete di Parigi, Alberto Angela punta le telecamere di Ulisse, il piacere della scoperta sul talento universale di Leonardo da Vinci. Un viaggio attraverso città, corti, musei e capolavori, che prova a restituire il profilo dell’artista e dello studioso capace di muoversi con agio tra pittura, scienza, ingegneria, musica, scultura e architettura. È il ritratto di un uomo diventato simbolo assoluto del Rinascimento. Appuntamento, come sempre, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Tutto inizia ad Amboise, in territorio francese, vicino al fiume Loira, in uno dei luoghi legati alle fasi conclusive della vita di Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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