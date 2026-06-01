Dopo le meraviglie segrete di Parigi, Alberto Angela punta le telecamere di Ulisse, il piacere della scoperta sul talento universale di Leonardo da Vinci. Un viaggio attraverso città, corti, musei e capolavori, che prova a restituire il profilo dell’artista e dello studioso capace di muoversi con agio tra pittura, scienza, ingegneria, musica, scultura e architettura. È il ritratto di un uomo diventato simbolo assoluto del Rinascimento. Appuntamento, come sempre, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Tutto inizia ad Amboise, in territorio francese, vicino al fiume Loira, in uno dei luoghi legati alle fasi conclusive della vita di Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela racconta Leonardo da Vinci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ulisse - Il piacere della scoperta torna dal 4 maggio su con : anticipazioni

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia

Leggi anche: Ulisse – Il piacere della scoperta, stasera su Rai 1: Alberto Angela racconta ‘Parigi nascosta’

Temi più discussi: Ulisse - Il piacere della scoperta, stasera su Rai 1: Alberto Angela racconta 'Parigi nascosta'; Ulisse: il piacere della scoperta 2026 - Parigi nascosta - Video; Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela racconta Parigi; 'Ulisse - Il piacere della scoperta', Alberto Angela chiude a Parigi tra applausi e polemiche: Ora resta il nulla.

Chi lavora alla post produzione di Ulisse - il piacere della ricerca sono SICURA passi il suo tempo su tiktok, perché le scelte delle canzoni sono on point #albertoangela #ulisse x.com

Ulisse il piacere della scoperta ( puntata lunedì 11 maggio Giappone, dai samurai ai manga ) reddit

Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela racconta Leonardo il 1° giugnoLe anticipazioni e le tappe della puntata di Ulisse con Alberto Angela tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del 1 giugno ... dituttounpop.it

'Ulisse - Il piacere della scoperta', Alberto Angela chiude a Parigi tra applausi e polemiche: Ora resta il nullaL’ultima puntata dedicata alla capitale francese è stata un altro successo su Rai 1: elogi al divulgatore, considerato da molti il baluardo della cultura in tv ... libero.it