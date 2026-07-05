Il popolo granata invade Pesaro

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 11 luglio si svolgerà il Raduno Granata a Pesaro, come annunciato nelle scorse settimane. Il Toro Club Fedelissimi, guidato da Mario Patrignani, ha comunicato i dettagli dell’evento, che sta attirando molti tifosi. L’organizzazione dell’evento ha preso forma negli ultimi giorni, con i partecipanti che si stanno preparando per l’appuntamento. La data è stata confermata e l’organizzazione sta finalizzando gli ultimi aspetti logistici.

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Dopo l’annuncio della data, sabato 11 luglio, iniziano a essere svelati i dettagli del Raduno Granata a Pesaro, come fa sapere il Toro Club Fedelissimi capitanato dal vulcanico Mario Patrignani, che ha ideato e organizza l’evento divenuto un cult per il popolo del Toro. Come sempre parteciperanno personaggi di comprovata fede granata e sono sicure le presenze dell’avvocato Gigi Marengo che non ha neppure bisogno di essere presentato così come Valerio Liboni. Ospite d’onore Pasquale Bruno. Altri ospiti saranno annunciati successivamente. L’inizio dell’evento è fissato al Monumento al Grande Torino, davanti alla Vitrifrigo Arena, in zona Torraccia, per le ore 16,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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