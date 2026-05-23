Corsa musica e divertimento lungo il Candiano | il popolo della Music Race invade la Darsena

Notizia in breve

La Darsena di Ravenna si è riempita di corridori, musica e persone che si sono godute la giornata. La Music Race Beer Edition ha portato sul lungofiume numerosi partecipanti, creando un’atmosfera vivace e affollata. Le strade sono state percorse da atleti impegnati nella corsa, mentre gli spettatori hanno ascoltato musica e socializzato lungo il canale. La manifestazione ha coinvolto un pubblico vario, attratto dall’evento all’aperto.