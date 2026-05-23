Corsa musica e divertimento lungo il Candiano | il popolo della Music Race invade la Darsena

Da ravennatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Darsena di Ravenna si è riempita di corridori, musica e persone che si sono godute la giornata. La Music Race Beer Edition ha portato sul lungofiume numerosi partecipanti, creando un’atmosfera vivace e affollata. Le strade sono state percorse da atleti impegnati nella corsa, mentre gli spettatori hanno ascoltato musica e socializzato lungo il canale. La manifestazione ha coinvolto un pubblico vario, attratto dall’evento all’aperto.

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Con la sua atmosfera vivace e gli spazi affacciati sull’acqua, la Darsena di Città si è confermata anche quest’anno il cuore della Ravenna Music Race Beer Edition. Tra musica, intrattenimento e voglia di stare insieme, la manifestazione ha richiamato 1.223 iscritti che hanno scelto di vivere una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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