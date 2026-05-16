Pulici commuove il popolo granata | Tifosi rinascerà un Toro vero!
Un ex calciatore simbolo di un'epoca d'oro del club ha suscitato emozioni tra i tifosi con un messaggio di speranza e passione. Ricordando il successo dello scudetto del 1976, ha invitato i sostenitori a non arrendersi e a continuare a credere nel ritorno di un Toro autentico. Le sue parole hanno riacceso l’entusiasmo tra i fan, molti dei quali hanno condiviso sui social network i ricordi legati a quegli anni di gloria. La sua testimonianza ha fatto riaffiorare sentimenti di orgoglio e determinazione.
Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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