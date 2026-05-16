Pulici commuove il popolo granata | Tifosi rinascerà un Toro vero!

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore simbolo di un'epoca d'oro del club ha suscitato emozioni tra i tifosi con un messaggio di speranza e passione. Ricordando il successo dello scudetto del 1976, ha invitato i sostenitori a non arrendersi e a continuare a credere nel ritorno di un Toro autentico. Le sue parole hanno riacceso l’entusiasmo tra i fan, molti dei quali hanno condiviso sui social network i ricordi legati a quegli anni di gloria. La sua testimonianza ha fatto riaffiorare sentimenti di orgoglio e determinazione.

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