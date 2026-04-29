Salvataggio Teatro delle Vittorie | lo Stato studia un piano per l’asta

Il governo sta valutando un piano per il Teatro delle Vittorie di Roma, che prevede l'acquisto da parte dello Stato per una cifra di circa 14 milioni di euro. Il ministro incaricato si sta occupando di questa operazione, con l’intenzione di riqualificare l’edificio, che attualmente appartiene alla Rai, trasformandolo in un nuovo Teatro Sinfonico. La proposta è ancora in fase di studio e non ci sono decisioni definitive.

? Cosa sapere Il ministro Giuli valuta l'acquisto del Teatro delle Vittorie a Roma per 14 milioni.. Il piano mira a trasformare la struttura Rai in un nuovo Teatro Sinfonico.. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha contattato telefonicamente la presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia il 29 aprile 2026, dopo che Fiorello aveva lanciato un appello mediatico per salvare il Teatro delle Vittorie dalla vendita. La questione riguarda la possibile dismissione di un importante immobile appartenente al patrimonio della Rai situato a Roma, in via Col di Lana. La decisione di mettere all’asta la struttura ha scatenato una reazione immediata da parte del mondo dello spettacolo e delle istituzioni parlamentari coinvolte nella gestione della televisione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvataggio Teatro delle Vittorie: lo Stato studia un piano per l’asta 2026 Action Movie: Special Forces Bomb Enemy Camp by Helicopter, Daring Hostage Rescue Notizie correlate Teatro delle Vittorie in vendita, Giuli chiama la Rai dopo l’appello di Fiorello: “Lo compri lo Stato”. Il ministro: “Conteremo i piccioli”Roma, 29 aprile 2026 – Poche ore dopo aver risposto con un messaggio vocale all’appello di Fiorello per il Teatro delle Vittorie, il ministro della... Teatro delle Vittorie: i conduttori Rai si mobilitano, ma solo lo Stato può salvarlo“Il Teatro delle Vittorie non si dovrebbe vendere” così recita uno dei cartelloni cheFiorello ha appostato sull’immobileche, per anni, è stato un... Contenuti utili per approfondire Teatro delle Vittorie in vendita, Giuli chiama la Rai dopo l’appello di Fiorello: Lo compri lo Stato. Il ministro: Conteremo i piccioliTelefonata alla presidente della Vigilanza dopo l’intervento a ‘La Pennicanza’. Giuli: Preservare la dimensione pubblica di pezzi importanti del patrimonio immobiliare della tv di Stato ... quotidiano.net Delle Vittorie, l'annuncio di Giuli: Sarà teatro sinfonico con Venezi direttriceCaso Delle Vittorie, scende in campo il governo. Pungolato da Fiorello, il ministro Giuli promette di prendere in carico lo spazio e di volerlo ... iltempo.it