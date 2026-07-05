Il Papa | la Chiesa negli Stati Uniti continui a servire ed evangelizzare la società

Il Papa ha invitato la Chiesa negli Stati Uniti a continuare a servire e evangelizzare la società, sottolineando che la fede radicata nel passato rappresenta anche una guida per il futuro. Ha evidenziato l’importanza di rinnovare l’impegno nel settore sociale, includendo l’educazione e l’assistenza sanitaria. La richiesta si rivolge a mantenere attivo il ruolo della Chiesa nel sostenere le esigenze della comunità e nel contribuire in vari ambiti della vita pubblica.

La fede di cui un’intera nazione è stata imbevuta rappresenta un’eredità del passato, ma anche una lente attraverso cui guardare al futuro, rinnovando il proprio impegno al servizio della società in tutti gli ambiti del sociale, dall’educazione all’assistenza sanitaria. È questo il valore che Papa Leone XIV sottolinea in un videomessaggio pubblicato oggi, 5 luglio, rivolto ai partecipanti al Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale conclusosi nel suo Paese natale. Il Pontefice ricorda il significato del pellegrinaggio, che ha attraversato molte delle tredici colonie originarie degli Stati Uniti in occasione del 250.mo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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