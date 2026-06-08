Grazia a Minetti la società di Cipriani vuole 250 milioni di dollari dal Fatto e dalla Rai | la causa negli Stati Uniti

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una società ha intentato una causa negli Stati Uniti contro il Fatto e la Rai, chiedendo 250 milioni di dollari. La richiesta si basa su accuse di interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale. La causa deriva da quanto affermato da una persona che, secondo i querelanti, ha contribuito a danneggiare la loro immagine e le relazioni commerciali. La vicenda coinvolge anche una figura nota, Minetti.

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Non semplice diffamazione bensì “ interferenza illecita con rapporti commerciali futuri, falsa rappresentazione dannosa e denigrazione commerciale”. È questa l’accusa appena formalizzata nei confronti della società editrice de Il Fatto Quotidiano e della Rai per le notizie sulla grazia presidenziale concessa all’ex consigliera regionale Nicole Minetti comparse sul quotidiano e in alcuni servizi della trasmissione Report. A sottoporla alla Corte distrettuale di New York sono stati i legali di Cipriani Usa Inc., ramo statunitense del gruppo imprenditoriale guidato dal compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani. Nell’atto di 43 pagine si lamenta un impatto “immediato e grave” sui conti del colosso della ristorazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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