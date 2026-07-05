Il Papa | implorare pietà e non accusarsi reciprocamente nei conflitti
Il Papa ha invitato a sostituire le accuse tra le parti coinvolte nei conflitti con una richiesta di pietà. Ha sottolineato l'importanza di pregare e chiedere un cuore nuovo, capace di tendere la mano al nemico, piuttosto che alimentare la distruzione e la morte con accuse reciproche.
Al fragore delle accuse, che esaspera la distruzione e la morte provocate dai conflitti, occorre contrapporre un’umile e silenziosa richiesta di pietà, implorando un cuore nuovo capace di tendere la mano al proprio nemico. È questa l'atteggiamento che Papa Leone XIV invita ad assumere in una lettera, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, indirizzata al vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, in occasione del 27.mo Columbanus Day, svoltosi tra ieri e oggi, 5 luglio, nella città lombarda. Riscoprire i valori della tradizione cristiana Il Pontefice si congratula per la perseveranza nel portare avanti... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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