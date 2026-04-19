Il vicepresidente degli Stati Uniti ha ringraziato il Papa per aver spiegato meglio il significato delle sue dichiarazioni. Dopo le parole del Pontefice, Vance ha commentato che la realtà è più complessa di quanto si possa vedere nei conflitti raccontati. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute molto di temi legati alle parole del leader religioso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole di Vance dopo le dichiarazioni del Pontefice. Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha espresso pubblicamente la propria riconoscenza verso Papa Leone per aver chiarito la natura dei suoi interventi. “ Sono grato al Papa per aver detto questo ”, ha dichiarato Vance, sottolineando come spesso il racconto mediatico tenda ad amplificare contrasti che, nella realtà, risultano meno semplici e lineari. Media e divergenze: una visione più articolata. Secondo Vance, è innegabile che esistano differenze di opinione, ma queste non esauriscono la complessità dei rapporti tra le parti. “ La narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – ha spiegato – ma la realtà è spesso molto più articolata di quanto venga rappresentato”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vance ringrazia il Papa: “La realtà è più complessa dei conflitti raccontati”

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