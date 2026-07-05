Il Papa ha mantenuto il suo ruolo spirituale, lasciando alla politica le decisioni pratiche sui migranti. Un intervento di un rappresentante della Chiesa ha criticato chi, a sinistra, tenta di influenzare le posizioni ufficiali sulla questione migratoria, avvertendo che non si devono usare tattiche di pressione o di manipolazione. La discussione si concentra sulla distinzione tra le funzioni della Chiesa e quelle delle istituzioni pubbliche, con un richiamo a rispettare i ruoli di ciascuno.

Non siamo (e nemmeno amiamo) quel tipo di liberali che pretenderebbero di spiegare alla Chiesa ciò che essa debba dire o fare. In una società basata sulla libertà - che lo spirito di Tocqueville ci protegga e ci illumini tutti! - è fondamentale assicurare ai singoli credenti e alle confessioni religiose la possibilità di dispiegare pienamente e liberamente la propria predicazione e la propria azione pastorale. Meno che mai ci permetteremmo (celo vieterebbero il rispetto, il senso della misura e perfino un minimo di senso dell'autoironia) di formulare appunti sulle parole del Papa: l'Italia è già piena di laici aspiranti estensori di encicliche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Iltempo.it - Il Papa fa il Papa, ma la politica ha un altro compito. A sinistra sui migranti non facciano i furbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL GRUPPO SI DIVIDE ILARY DIVENTA AMICA DELLE BULLE PERCHÉ NICOLE ESCE SOLO CON SARA E LUCREZIA!

Notizie e thread social correlati

Calenda: “No al riarmo? Il Papa fa il Papa, ma io non sono d’accordo”Un politico ha dichiarato di non essere d’accordo con la posizione del Papa sul tema del riarmo, affermando che questa scelta lascia il paese senza...

L’effetto collaterale che Trump non ha calcolato: voleva isolare Papa Leone XIV, ma ha unito la Chiesa intorno al PapaUn recente episodio ha visto l’ex presidente tentare di isolare un Papa storico, Leone XIV, attraverso dichiarazioni e azioni pubbliche.

Temi più discussi: L'arcivescovo di Agrigento: il Papa a Lampedusa carezza per i migranti, appello all'Europa; Papa Leone XIV in visita a Lampedusa: Europa chiamata a una responsabilità epocale; Un atto eversivo contro la nevrosi del mondo contemporaneo; Migranti, l'appello di Papa Leone a Lampedusa divide la politica: cosa hanno detto i partiti di governo e le opposizioni.

Il Papa fa il Papa, ma la politica ha un altro compito. L'immigrazione (pure quella legale) va limitata. A sinistra non facciano i furbiNon siamo (e nemmeno amiamo) quel tipo di liberali che pretenderebbero di spiegare alla Chiesa ciò che essa debba dire o fare. In una ... iltempo.it

Lampedusa, Mantovano: Il Papa non si commenta, si ascoltaIl Papa ovviamente non si commenta, si ascolta. E si ascolta avendo, insieme alle sue parole, memoria di quello che era Lampedusa 3 anni fa. Ricordo che ... lapresse.it

Lavinia Mennuni (@MennuniLavinia) / Posts / X x.com