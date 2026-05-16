Calenda | No al riarmo? Il Papa fa il Papa ma io non sono d’accordo

Un politico ha dichiarato di non essere d’accordo con la posizione del Papa sul tema del riarmo, affermando che questa scelta lascia il paese senza difesa. La sua opinione si basa sulla preoccupazione che il rifiuto delle armi possa compromettere la sicurezza nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda durante un'intervista, evidenziando un punto di vista differente rispetto a quello espresso dal leader religioso sulla questione.

(Adnkronos) – "Il Papa fa il Papa, ma io non sono d'accordo. E non sono d'accordo perché siamo senza difesa. Se domani la Russia attacca con missili l'Estonia, noi non abbiamo neanche il meccanismo di reazione senza gli Stati Uniti che si girano dall'altra parte. Il Papa fa il suo lavoro, fare un appello affinché tutti siano pacifisti, il fatto è che io non sono pacifista". Così Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo a una domanda del direttore di Adnkronos, Davide Desario, nel corso di Capri Talks promosso da Spin Factor, sulla posizione del Papa sul no al riarmo. "Noi abbiamo fatto sempre proposte di lavoro con il governo Meloni perché l'opposizione deve fare questo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crozza fa per tre: Trump, Putin e von der Leyen! | Fratelli di Crozza

Sullo stesso argomento

Papa Leone XIV chiama la banca di Chicago, ma succede l’assurdo: “Sono il Papa”Si può guidare spiritualmente oltre 1,4 miliardi di cattolici sparsi per il mondo, rappresentare il 17,7% della popolazione globale, e...

Vance spiega al Papa come si fa il PapaFirenze, 17 aprile 2026 – In politica fare il numero 2 può non essere divertente.

Stai sereno @CarloCalenda, non saremo mai alleati di chi ha demolito i diritti dei lavoratori di questo paese, di chi ha gettato a mare qualsiasi politica industriale pubblica, di chi tifa riarmo e il prolungamento della guerra. x.com

Calenda: No al riarmo? Il Papa fa il Papa, ma io non sono d'accordoIl Papa fa il Papa, ma io non sono d'accordo. E non sono d'accordo perché siamo senza difesa. Se domani la Russia attacca con missili l'Estonia, noi non abbiamo neanche il meccanismo di reazione senz ... adnkronos.com

Calenda: Scommetto sul pareggio, basta parlare di riforma elettoraleParla l’ex ministro e leader di Azione. Rivendica l’esistenza di un enorme spazio al centro. Il partito andrà da solo ... repubblica.it