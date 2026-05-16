Calenda | No al riarmo? Il Papa fa il Papa ma io non sono d’accordo

Da periodicodaily.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico ha dichiarato di non essere d’accordo con la posizione del Papa sul tema del riarmo, affermando che questa scelta lascia il paese senza difesa. La sua opinione si basa sulla preoccupazione che il rifiuto delle armi possa compromettere la sicurezza nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda durante un'intervista, evidenziando un punto di vista differente rispetto a quello espresso dal leader religioso sulla questione.

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(Adnkronos) – "Il Papa fa il Papa, ma io non sono d'accordo. E non sono d'accordo perché siamo senza difesa. Se domani la Russia attacca con missili l'Estonia, noi non abbiamo neanche il meccanismo di reazione senza gli Stati Uniti che si girano dall'altra parte. Il Papa fa il suo lavoro, fare un appello affinché tutti siano pacifisti, il fatto è che io non sono pacifista". Così Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo a una domanda del direttore di Adnkronos, Davide Desario, nel corso di Capri Talks promosso da Spin Factor, sulla posizione del Papa sul no al riarmo. "Noi abbiamo fatto sempre proposte di lavoro con il governo Meloni perché l'opposizione deve fare questo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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