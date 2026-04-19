Un recente episodio ha visto l’ex presidente tentare di isolare un Papa storico, Leone XIV, attraverso dichiarazioni e azioni pubbliche. Tuttavia, invece di indebolire la figura papale, queste mosse hanno portato a una maggiore coesione all’interno della Chiesa, che si è unita attorno alla figura del Papa. L’attacco, definito da alcuni come debole e inadeguato in politica estera, non ha prodotto gli effetti desiderati.

L’attacco di Trump a Leone XIV non ha avuto l’effetto sperato. “Debole e pessimo in politica estera”, è stato il primo colpo. Poi: “ Non capisce niente ”. E “non sa cosa sta succedendo”. Il presidente Usa sognava di marciare trionfante su una Chiesa incustodita e moribonda, replicando lo schema minaccia-umiliazione impiegato altrove ( Bogotà, Bruxelles, Caracas e altri). Invece ha trovato davanti a sé una fortezza munita e sbarrata. “Le autorità sono chiamate non a dominare, ma a servire il mondo”, è l’appello di Leone XIV (in Algeria), il cui problema non è Trump – a cui ha già detto “non ho paura” – ma l’ equilibrio di potenze che schiaccia i più piccoli e mette in pericolo la vita sulla terra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’effetto collaterale che Trump non ha calcolato: voleva isolare Papa Leone XIV, ma ha unito la Chiesa intorno al Papa

Schlein: Trump inaccettabile su Papa Leone, mi aspetto che tutti condannino

Notizie correlate

Leggi anche: Trump contro Papa Leone XIV, guerra e migranti: i temi che oppongono la Chiesa al presidente Usa

Leggi anche: Trump contro la Chiesa cattolica: attacca Papa Leone XIV e si paragona a Gesù

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trump attacca Papa Leone XIV e ottiene l'effetto opposto: la Chiesa si compatta; Il Papa ai vescovi di Baghdad: Non è cristiano chi lancia bombe; Il grido di Papa Leone XIV: Dio non benedice mai alcun conflitto; L'appello del Papa prima della trattativa Dio non sta mai con chi bombarda.

Papa Leone non voleva, ma ora è diventato l’Anti-Trump del mondoUna brusca ricaduta nel Medioevo. Al tempo in cui re ed imperatori potevano scagliarsi contro il pontefice di Roma e, magari scomunicati, cercavano di favorire l’avvento di antipapi.?Il rozzo attacco ... ilfattoquotidiano.it

Trump contro Papa Leone, cosa è successo? L'attacco senza precedenti, il post choc e l'affondo: «Non mi devo scusare di nulla»«Non c'è nulla di cui scusarsi» con Papa Leone: «ha detto cose che sono sbagliate». Con i negoziati saltati a Islamabad e l'escalation in Libano, si ... ilmattino.it

PAPA LEONE XIV IN ANGOLA: IL VOSTRO POPOLO POSSIEDE TESORI NON VENDIBILI, NÉ DERUBABILI L’Angola può crescere molto, se prima di tutto voi, che nel Paese avete autorità, crederete alla multiformità della sua ricchezza. Non abbiate timore d facebook

A bordo del volo verso l’Angola, Papa Leone XIV ha osservato che durante il suo viaggio in Africa si è diffusa “una certa narrazione” che “non è stata accurata”. Riferendosi alla copertura delle dichiarazioni del presidente Trump nei suoi confronti, ha precisato x.com