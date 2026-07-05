il niqab non deve essere permesso

"La sezione della Lega di Carpi esprime contrarietà e preoccupazione per la mancanza di controlli e misure nei confronti di un fenomeno crescente in città: quello delle donne oscurate dal niqab, il velo utilizzato da alcune musulmane che copre l’intero volto, lasciando liberi solo gli occhi. Una condizione che non dovrebbe essere permessa, non solo perché contraria ai nostri più basici principi di libertà, ma anche per ragioni di sicurezza e parità di trattamento di tutti i cittadini". Il segretario della Lega, Claudia De Minico, interviene dopo varie sollecitazioni sul tema. "Non ci nascondiamo dietro il politically correct: quel velo è il chiaro segno della sottomissione e oppressione delle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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