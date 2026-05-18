Durante il Napoli Comicon 2026, è stata condotta un’intervista a James Stokoe, artista e fumettista noto per aver rivisitato personaggi come Godzilla e Alien. Ha descritto la sua visione dell’azione come esplosiva e capace di suscitare emozioni intense. Tra le sue opere più recenti ci sono Wonton Soup, che segue le avventure di un cuoco spaziale, e le storie della squadra di baseball dei Sullivan’s Sluggers, caratterizzate da un tono sgangherato.

Ha reinterpretato Godzilla e Alien. Ci ha portati nelle deliranti avventure di un cuoco spaziale in Wonton Soup e ha portato in campo la sgangherata squadra di baseball dei Sullivan’s Sluggers. James Stokoe si è ritagliato uno spazio importante all’interno delle nostre librerie, grazie al suo stile unico, sintesi perfetta di suggestioni manga e fumetto occidentale. Le sue opere, presentate nel catalogo di saldaPress, ci hanno deliziato. Grazie alla sua presenza a Napoli Comicon, abbiamo avuto modo di incontrare l’autore canadese e di scoprire alcune delle caratteristiche delle sue opere. Non solo guardando al Re dei Kaiju, ma anche scoprendo alcune sue passioni che lo hanno portato a confrontarsi con cult del mondo dell’entertainment. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a James Stokoe “L’azione deve essere esplosiva, deve suscitare un’emozione”

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Intervista a James Stokoe - Godzilla e viaggi spaziali

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