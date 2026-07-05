Il Napoli rischia di perdere Lukaku | è tra i primi obiettivi del Fenerbahce
Il Fenerbahce ha messo Lukaku tra i primi obiettivi per il mercato di gennaio. Il giocatore belga, in attesa dell’ottavo di finale mondiale contro gli Stati Uniti, potrebbe lasciare il Napoli. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi. La società turca ha mostrato interesse per il 30enne, che al momento si concentra sulla competizione mondiale. Non sono stati comunicati tempi o condizioni dell’eventuale trasferimento.
In attesa dell’ottavo di finale mondiale del suo Belgio contro i padroni di casa degli Stati Uniti, per Romelu Lukaku bisogna sottolineare delle grosse novità che riguardano il suo futuro. Calciomercato Napoli, il Fenerbahce vuole Lukaku: le ultime. Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il centravanti belga fa parte della short list dei possibili nuovi attaccanti centrali del Fenerbahce. Quest’ultimo è infatti alla ricerca di un nuovo centravanti. In questa speciale lista c’è anche un calciatore accostato al Napoli proprio per sostituire Romelu Lukaku. Il calciatore in questione è il norvegese Sorloth dell’Atletico Madrid, accostato anche alla Juventus di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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NAPOLI FURIOSO CON LUKAKU: ROTTURA INEVITABILE
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