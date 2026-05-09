Lukaku-Napoli rottura totale | spunta il Fenerbahce
Romelu Lukaku non fa più parte dei piani del Napoli e la sua situazione si è ormai complicata. Dopo un periodo di trattative e incertezze, sembra che il centravanti belga abbia scelto di non tornare in azione con la maglia partenopea. Ora si parla di un possibile trasferimento in Turchia, con il club del Fenerbahçe come una delle opzioni più accreditate. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontanissimo dal Napoli. Il rapporto tra il centravanti belga e il club azzurro si è deteriorato nelle ultime settimane, fino ad arrivare a una rottura considerata difficilmente ricomponibile. La gestione del post infortunio ha pesato molto. Lukaku si è rifugiato in Belgio e non avrebbe seguito le indicazioni del club sul rientro a Castel Volturno. Un comportamento che ha irrigidito ulteriormente la posizione della società. Oggi il giocatore non rientra più nei piani tecnici del Napoli. La soluzione potrebbe arrivare ancora una volta dalla Turchia. Dopo i precedenti legati a Victor Osimhen e a Noa Lang, la Super Lig può diventare una via d’uscita anche per il centravanti belga.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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