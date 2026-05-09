Lukaku-Napoli rottura totale | spunta il Fenerbahce

Romelu Lukaku non fa più parte dei piani del Napoli e la sua situazione si è ormai complicata. Dopo un periodo di trattative e incertezze, sembra che il centravanti belga abbia scelto di non tornare in azione con la maglia partenopea. Ora si parla di un possibile trasferimento in Turchia, con il club del Fenerbahçe come una delle opzioni più accreditate. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

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