Il tecnico del Messico ha dichiarato che Harry Kane, considerato di livello mondiale, rappresenta una sfida importante per la squadra. Aguirre ha affermato che sarà necessario uno sforzo collettivo per fermare il capitano inglese negli ottavi di finale. Non sono state fornite altre indicazioni sulle strategie o sui giocatori coinvolti. La partita si avvicina e il tecnico ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare Kane.

Breaking: Il tecnico del Messico Javier Aguirre ha descritto Harry Kane come “di livello mondiale” e ha detto che la sua squadra dovrà essere al meglio per fermare il capitano dell’Inghilterra negli ottavi di finale. I co-ospitanti del Messico danno il benvenuto all’Inghilterra nell’iconico Stadio di Città del Messico per un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo, dove affronteranno la Norvegia o il Brasile. Il Messico ha vinto tutte e quattro le partite della Coppa del Mondo di quest’anno, registrando già il maggior numero di vittorie in una singola edizione, l’ultima delle quali è stata il trionfo per 2-0 sull’Ecuador. E la squadra di Thomas Tuchel si è assicurata un posto agli ottavi dopo aver rimontato e battuto la Repubblica Democratica del Congo per 2-1, con due gol nel finale di Kane che le hanno assicurato l’avanzamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Messico ha bisogno di uno sforzo collettivo per fermare Kane “di livello mondiale”, afferma Aguirre

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L'Agenzia mondiale antidoping non ha obiezioni al fatto che i calciatori della squadra inglese prendano il Viagra. Non per scopi sessuali, ma per sopportare meglio il soggiorno ad alta quota. Tra tre giorni giocheranno la partita degli ottavi di finale contro il Me x.com

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