Per il restauro completo della Chiesa della Commenda in Borgo sono necessari più di 1,2 milioni di euro. Attualmente, sono stati raccolti circa un milione di euro e si sta cercando di coinvolgere la comunità e le istituzioni per raggiungere la cifra richiesta. L’obiettivo è preservare l’edificio storico attraverso un intervento che coinvolge vari soggetti. La gestione dei fondi e la pianificazione dei lavori sono al centro delle attività in corso, mentre si attende il contributo di enti pubblici e privati.

Serve oltre 1 milione e 200 mila euro per restaurare complessivamente la Chiesa della Commenda in Borgo. A darne notizia ieri è stata la Diocesi di Faenza-Modigliana, attraverso un comunicato nel quale sono stati annunciati interventi temporanei finalizzati a stabilizzare l’edificio. Andando con ordine: la storica chiesa parte della parrocchia di Sant’Antonino nel borgo di Faenza era stata chiusa a gennaio scorso. Il 13 gennaio infatti il territorio fu interessato da un evento sismico, e pochi giorni dopo la Commenda, ovvero la Chiesa di Santa Maria Maddalena in Borgo, fu precauzionalmente chiusa al pubblico. Il 3 febbraio sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici più approfonditi che hanno evidenziato come l’edificio "già segnato da criticità strutturali pregresse, ha subito un aggravamento del quadro fessurativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per la Commenda serve un milione: "Auspichiamo uno sforzo collettivo"

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