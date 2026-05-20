Per la Commenda serve un milione | Auspichiamo uno sforzo collettivo
Per il restauro completo della Chiesa della Commenda in Borgo sono necessari più di 1,2 milioni di euro. Attualmente, sono stati raccolti circa un milione di euro e si sta cercando di coinvolgere la comunità e le istituzioni per raggiungere la cifra richiesta. L’obiettivo è preservare l’edificio storico attraverso un intervento che coinvolge vari soggetti. La gestione dei fondi e la pianificazione dei lavori sono al centro delle attività in corso, mentre si attende il contributo di enti pubblici e privati.
Serve oltre 1 milione e 200 mila euro per restaurare complessivamente la Chiesa della Commenda in Borgo. A darne notizia ieri è stata la Diocesi di Faenza-Modigliana, attraverso un comunicato nel quale sono stati annunciati interventi temporanei finalizzati a stabilizzare l’edificio. Andando con ordine: la storica chiesa parte della parrocchia di Sant’Antonino nel borgo di Faenza era stata chiusa a gennaio scorso. Il 13 gennaio infatti il territorio fu interessato da un evento sismico, e pochi giorni dopo la Commenda, ovvero la Chiesa di Santa Maria Maddalena in Borgo, fu precauzionalmente chiusa al pubblico. Il 3 febbraio sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici più approfonditi che hanno evidenziato come l’edificio "già segnato da criticità strutturali pregresse, ha subito un aggravamento del quadro fessurativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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