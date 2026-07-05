Tuchel si affida a Kane Aguirre a Quinones | Messico-Inghilterra cosi in campo
Nell’ottavo di finale del Mondiale in programma allo Stadio Azteca, il tecnico inglese schiererà Kane come punta centrale, mentre il ct messicano punta su Quinones in attacco. La partita è prevista per le 2 di notte italiana tra domenica e lunedì. Le formazioni sono state formulate in base alle probabili scelte dei due allenatori, con attenzione alle linee offensive e alle strategie di gioco previste.
Le probabili formazioni dei ct Tuchel e Aguirre in vista dell'ottavo di finale di Coppa del Mondo in programma allo Stadio Azteca di Città del Messico alle ore 2 italiane (nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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