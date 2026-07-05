Nell’ottavo di finale del Mondiale in programma allo Stadio Azteca, il tecnico inglese schiererà Kane come punta centrale, mentre il ct messicano punta su Quinones in attacco. La partita è prevista per le 2 di notte italiana tra domenica e lunedì. Le formazioni sono state formulate in base alle probabili scelte dei due allenatori, con attenzione alle linee offensive e alle strategie di gioco previste.

Le probabili formazioni dei ct Tuchel e Aguirre in vista dell'ottavo di finale di Coppa del Mondo in programma allo Stadio Azteca di Città del Messico alle ore 2 italiane (nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Tuchel si affida a Kane, Aguirre a Quinones: Messico-Inghilterra, cosi in campo

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