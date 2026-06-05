Niente telenovela per Greenwood | la Roma prepara l’offerta unica e fissa l’ultimatum al Marsiglia
La Roma ha deciso di inviare un'offerta unica e fissa al Marsiglia per Greenwood, fissando un ultimatum. La società ha cambiato strategia nel mercato trasferimenti, puntando a evitare le difficoltà degli acquisti precedenti. La trattativa si concentra sul giocatore e sulla proposta economica, senza ulteriori margini di negoziazione. La società ha comunicato chiaramente la propria posizione, aspettando una risposta definitiva dal club francese.
La Roma ha impresso una netta svolta strategica alla propria campagna trasferimenti, mossa dalla ferrea volontà di non ripetere gli errori del recente passato. Memore della logorante ed estenuante rincorsa a Jadon Sancho che ha bloccato il mercato della scorsa estate, la dirigenza giallorossa ha deciso di adottare la linea dell’aut aut per Mason Greenwood. Il talento inglese del Marsiglia, reduce da uno score spaventoso di 37 reti in 66 presenze, rimane l’obiettivo cerchiato in rosso per rinforzare la trequarti di Gian Piero Gasperini, ma non diventerà il tormentone dei prossimi mesi. Come analizzato nell’edizione odierna di La Repubblica, l’orientamento della famiglia Friedkin è chiarissimo: si cercherà un affare lampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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