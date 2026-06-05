Niente telenovela per Greenwood | la Roma prepara l’offerta unica e fissa l’ultimatum al Marsiglia

Notizia in breve

La Roma ha deciso di inviare un'offerta unica e fissa al Marsiglia per Greenwood, fissando un ultimatum. La società ha cambiato strategia nel mercato trasferimenti, puntando a evitare le difficoltà degli acquisti precedenti. La trattativa si concentra sul giocatore e sulla proposta economica, senza ulteriori margini di negoziazione. La società ha comunicato chiaramente la propria posizione, aspettando una risposta definitiva dal club francese.