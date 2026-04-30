Si parla di un possibile trasferimento di un calciatore dal Marsiglia alla Juventus, con l’indiscrezione di una maxi clausola che potrebbe favorire il Manchester United. Secondo le fonti, questa clausola consentirebbe ai Red Devils di ottenere un significativo pagamento nel caso di cessione del giocatore. La questione è al centro di discussioni tra le parti interessate, con dettagli sui potenziali incassi ancora da confermare ufficialmente.

di Paolo Rossi . Ecco quanto incasserebbero i Red Devils dall’affare. Mason Greenwood potrebbe presto sbarcare in Serie A, sbloccando indirettamente un inaspettato e corposo “ tesoretto ” per il Manchester United. L’attaccante ventiquattrenne, trasferitosi definitivamente al Marsiglia per circa 26,7 milioni di sterline dopo l’esperienza in prestito al Getafe, è infatti il grande obiettivo di mercato della Juventus per la prossima estate secondo The Sun. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata In Francia, Greenwood ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori, collezi onando ben 47 gol e 16 assist in tutte le comp etizioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greenwood alla Juve dal Marsiglia? Spunta la maxi clausola pro Manchester United

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