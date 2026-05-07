Il Manchester United guida la corsa per ingaggiare Ederson Dos Santos

Il Manchester United si trova in prima posizione nella lista delle squadre interessate a ingaggiare il portiere Ederson Dos Santos. Le immagini delle bandiere del club sono visibili sui sedili dello stadio, segno della presenza e del supporto dei tifosi. La trattativa riguarda il possibile trasferimento del giocatore, che attualmente milita in un’altra squadra di alto livello. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Le bandiere del Manchester United sono raffigurate sui sedili all’interno dello stadio. (Foto di Carl RecineGetty Images) Il Manchester United è interessato all’acquisto del centrocampista brasiliano Ederson dall’Atalanta. Il 26enne è stato accostato al trasferimento in Premier League nelle stagioni precedenti ed è vicino a lasciare il club italiano quest’estate. Secondo quanto riporta TuttoAtalanta, anche l’Atletico Madrid vorrebbe la sua firma, ma il Manchester United è in testa alla corsa al mercato. Anche l’Arsenal è stato collegato a Ederson. Il Manchester United potrebbe usare Ederson. Serve più qualità in mezzo al campo e per loro il brasiliano potrebbe essere il centrocampista centrale ideale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Zuwa yanzu Arsenal sun riga da sun samu nasara a wasanni 41 fiye da adadin wasannin da Manchester United za ta buga a daukacin gasanni daban daban a wannan kakar - facebook.com facebook

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