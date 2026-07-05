Il mancato parere del Cga sui bandi La Regione siciliana si gioca 250 milioni
La Regione Sicilia non ha ricevuto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sui bandi destinati a finanziare progetti per 250 milioni di euro. La mancanza di questo parere potrebbe influire sulla possibilità di assegnare i fondi, che coinvolgono imprenditori, editori, giovani e famiglie in attesa di contributi. La decisione potrebbe determinare l’andamento delle assegnazioni e l’avvio delle iniziative previste. La Regione attende una risposta ufficiale per procedere con le procedure di assegnazione.
È una partita che vale 250 milioni e coinvolge imprenditori che stanno assumendo, editori, giovani che vogliono rientrare in Sicilia e famiglie che sperano di ottenere contributi. A tanto ammonta il budget stanziato dal governo in una serie di bandi che hanno dato (o stanno dando) attuazione alla Finanziaria di dicembre e che rischiano di fermarsi per un errore procedurale: il mancato invio preventivo al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il caso nasce dalla segnalazione che la sezione consultiva del Cga ha inviato all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino qualche settimana fa. I magistrati hanno rilevato che i bandi - che danno attuazione agli stanziamenti della Finanziaria - sono configurabili come regolamenti e in questo caso, in base allo Statuto, vanno preventivamente esaminati dal Cga. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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