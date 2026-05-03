La morsa del caro-carburanti | l' Ue dice sì agli aiuti della Regione Siciliana

La Regione Siciliana ha ricevuto l'approvazione dell'Unione Europea per un pacchetto di aiuti destinati a fronteggiare l'aumento dei prezzi dei carburanti. La decisione era attesa da diversi giorni e è arrivata dopo il via libera della Commissione europea, che ha esaminato le misure proposte dalla regione per sostenere i consumatori e le imprese colpite dal caro-carburanti.

Il testo era pronto da giorni, ma bisognava aspettare il via libera della Commissione europea, arrivato in settimana e necessario per sbloccare la misura, che adesso approderà all’esame dell’Assemblea regionale siciliana, sotto forma di emendamento in uno dei due Ddl prossimi a sbarcare nell’aula dell’Ars. Si tratta dei 25 milioni di euro stanziati il mese scorso dal governo Schifani per mitigare il caro-carburanti e destinati ai tre settori più esposti alla crisi dello Stretto di Hormuz e alla conseguenze, devastanti sul piano economico, della guerra tra Usa e Iran. Particolarmente colpiti, e da settimane in ginocchio, i comparti dell’Autotrasporto, dell’Agricoltura e della Pesca.🔗 Leggi su Feedpress.me

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