La Corte dei Conti ha approvato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione Siciliana, autorizzando la libera spesa di 264 milioni di euro. La decisione è stata comunicata attraverso la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle eventuali contestazioni sollevate durante l’esame.

La Corte dei conti ha parificato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione siciliana. La decisione è stata comunicata con la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo. All’udienza erano presenti il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. «La parifica del rendiconto 2022 da parte della Corte dei conti - dice il presidente Renato Schifani - rappresenta un passaggio istituzionale di grande rilievo per la Regione. E’ la conferma che il percorso di risanamento finanziario portato avanti dal governo regionale sta producendo risultati concreti e duraturi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corte dei Conti, ok alla parifica del rendiconto 2022 della Regione Siciliana: liberati 264 milioni

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CORTE DEI CONTI, PARIFICA PARZIALE PER IL BILANCIO DELLA REGIONE BASILICATA

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