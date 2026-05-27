Corte dei Conti ok alla parifica del rendiconto 2022 della Regione Siciliana | liberati 264 milioni

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte dei Conti ha approvato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione Siciliana, autorizzando la libera spesa di 264 milioni di euro. La decisione è stata comunicata attraverso la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle eventuali contestazioni sollevate durante l’esame.

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La Corte dei conti ha parificato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione siciliana. La decisione è stata comunicata con la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo. All’udienza erano presenti il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. «La parifica del rendiconto 2022 da parte della Corte dei conti - dice il presidente Renato Schifani - rappresenta un passaggio istituzionale di grande rilievo per la Regione. E’ la conferma che il percorso di risanamento finanziario portato avanti dal governo regionale sta producendo risultati concreti e duraturi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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CORTE DEI CONTI, PARIFICA PARZIALE PER IL BILANCIO DELLA REGIONE BASILICATA

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