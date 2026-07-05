Il futuro di Eurallumina è ancora incerto
I sindacati comunicano che non ci sono fondi sufficienti per pagare gli stipendi ai 200 lavoratori ancora impiegati nell’azienda siderurgica del Sulcis Iglesiente. La data di scadenza dei pagamenti è prevista per luglio, senza alternative attualmente disponibili. La situazione dell’azienda rimane incerta, e non sono stati annunciati interventi o piani di rilancio. La crisi coinvolge il futuro occupazionale dei dipendenti e la continuità della produzione.
I sindacati dicono che non ci sono più soldi per pagare i 200 lavoratori rimasti nell'azienda siderurgica in Sardegna, e non sembra esserci una soluzione I lavoratori di Eurallumina, azienda siderurgica nella provincia sarda del Sulcis Iglesiente, sanno che riceveranno lo stipendio fino a luglio. Poi non si sa cosa succederà né allo stabilimento, ormai quasi del tutto fermo, né ai quasi duecento dipendenti, in buona parte in cassa integrazione. Secondo i sindacati i fondi attualmente disponibili coprono ancora un mese. La crisi di Eurallumina è un caso nazionale almeno dallo scorso autunno, da quando cioè un gruppo di operai aveva protestato per quasi due settimane di fila in cima a un silo alto 40 metri. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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