Il futuro di Eurallumina è ancora incerto

Notizia in breve

I sindacati comunicano che non ci sono fondi sufficienti per pagare gli stipendi ai 200 lavoratori ancora impiegati nell’azienda siderurgica del Sulcis Iglesiente. La data di scadenza dei pagamenti è prevista per luglio, senza alternative attualmente disponibili. La situazione dell’azienda rimane incerta, e non sono stati annunciati interventi o piani di rilancio. La crisi coinvolge il futuro occupazionale dei dipendenti e la continuità della produzione.