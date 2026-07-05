Il futuro di Eurallumina è ancora incerto

Da ilpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I sindacati comunicano che non ci sono fondi sufficienti per pagare gli stipendi ai 200 lavoratori ancora impiegati nell’azienda siderurgica del Sulcis Iglesiente. La data di scadenza dei pagamenti è prevista per luglio, senza alternative attualmente disponibili. La situazione dell’azienda rimane incerta, e non sono stati annunciati interventi o piani di rilancio. La crisi coinvolge il futuro occupazionale dei dipendenti e la continuità della produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I sindacati dicono che non ci sono più soldi per pagare i 200 lavoratori rimasti nell'azienda siderurgica in Sardegna, e non sembra esserci una soluzione I lavoratori di Eurallumina, azienda siderurgica nella provincia sarda del Sulcis Iglesiente, sanno che riceveranno lo stipendio fino a luglio. Poi non si sa cosa succederà né allo stabilimento, ormai quasi del tutto fermo, né ai quasi duecento dipendenti, in buona parte in cassa integrazione. Secondo i sindacati i fondi attualmente disponibili coprono ancora un mese. La crisi di Eurallumina è un caso nazionale almeno dallo scorso autunno, da quando cioè un gruppo di operai aveva protestato per quasi due settimane di fila in cima a un silo alto 40 metri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il futuro di eurallumina 232 ancora incerto
© Ilpost.it - Il futuro di Eurallumina è ancora incerto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juventus: il futuro di David è ancora incertoIl futuro di Jonathan David alla Juventus rimane incerto e senza una decisione definitiva.

Leggi anche: De Bruyne, futuro ancora incerto: ecco quando prenderà una decisione

Argomenti più discussi: Via al pagamento della mobilità in deroga per 210 lavoratori; Via al pagamento della mobilità in deroga per 210 lavoratori di Portovesme.

Eurallumina, l’allarme dei sindacati: Fondi esauriti, stipendi garantiti solo sino a fine maggioFilctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil: Pronti a ogni forma di mobilitazione. A rischio anche gli interventi ambientali nello stabilimento di Portovesme I soldi basteranno appena a coprire gli ... unionesarda.it

Eurallumina, nuovo allarme sindacati 'fondi esauriti, stipendi a rischio'La vertenza Eurallumina rischia seriamente di arrivare a un punto di non ritorno. Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil del Sulcis Iglesiente lanciano un nuovo allarme: i fondi sono esauriti, gli ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web