Juventus | il futuro di David è ancora incerto

Il futuro di Jonathan David alla Juventus rimane incerto e senza una decisione definitiva. La società non ha ancora comunicato ufficialmente se proseguirà con l’attaccante oppure se prenderà altre strade. Le trattative tra le parti sono in corso, ma non ci sono ancora dettagli concreti sulle prossime mosse. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il percorso del giocatore nel prossimo futuro.

Il futuro di Jonathan David alla Juventus è ancora aperto e tutt’altro che definito. L’attaccante canadese, arrivato a Torino con grandi aspettative dopo il trasferimento a parametro zero dal Lille, non ha finora inciso in modo decisivo come la società si aspettava, e la sua posizione in vista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il futuro di David è ancora incerto La Juventus e il futuro incerto di David possibili sviluppi sul mercato Notizie correlate Leggi anche: Juventus, futuro incerto per David: decisivo il finale di stagione Leggi anche: Futuro di David alla Juventus incerto, Spalletti cerca di riproporre il talento canadese. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Juve: le ultime sul futuro di Vlahovic e Conceicao; Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; Juve, senti Slot sul futuro di Alisson: È vicino a... Vlahovic, l'assist di Spalletti e il 'ghigno giusto': da cosa dipende davvero il futuro alla JuveNon gli manca certo la coerenza. Così Luciano Spalletti, a proposito del futuro di Dusan Vlahovic, ha raccontato tanto in poche frasi: «Se ribadirei che Dusan sarebbe felicissimo di restare alla Juve ... tuttosport.com Calciomercato Juve, David dal blitz di Comolli al futuro incerto già a giugno: le tre opzioni possibiliNonostante una stagione difficile Jonathan ha ancora estimatori: i club a cui fare attenzione e il finale inaspettato ... tuttosport.com Europa a rischio per il #Marsiglia: #Greenwood può essere un'occasione per la #Juventus. Quanto costa e il possibile intreccio con #Conceicao e #Zhegrova x.com Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi - facebook.com facebook