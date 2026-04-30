Kevin De Bruyne continua a essere un punto di domanda per il Napoli. Il calciatore belga, che ha saltato quasi tutta la stagione a causa di un infortunio, ha segnato il suo primo gol su azione nell’ultima partita disputata. La sua situazione contrattuale e le decisioni future rimangono ancora da definire, senza indicazioni precise sui prossimi passi. La sua partecipazione alla prossima stagione non è ancora certa.

Kevin De Bruyne rimane in bilico al Napoli. Il belga ha saltato quasi l’intera stagione per infortunio ma ha segnato il suo primo gol su azione nell’ultima partita. De Bruyne e il Napoli: quando arriva la decisione. L’infortunio del 25 ottobre contro l’Inter ha compromesso la prima stagione di De Bruyne in azzurro. Tornato solo il mese scorso, il belga ha finalmente trovato la via del gol su azione, un segnale di ripresa dopo mesi di stop forzato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, tutte le valutazioni sul suo futuro sono rimaste in sospeso fino al termine del Mondiale, il vero banco di prova per definire il prosieguo della sua avventura partenopea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne, futuro ancora incerto: ecco quando prenderà una decisione

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