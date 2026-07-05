Il fascino dei saldi solo per i clienti | Non possono partire così presto
Nel primo giorno di saldi, le strade principali della città sono frequentate da molte famiglie, giovani e donne. Nonostante alcune saracinesche ancora abbiano le serrande abbassate, il centro commerciale principale rimane il punto di riferimento per lo shopping. La frequentazione dimostra un movimento vivace, con clienti che si muovono tra i negozi alla ricerca di offerte. La scena si svolge nel cuore del commercio locale, dove l’attività commerciale si concentra durante questa giornata.
Al primo giorno di saldi la città è un via vai di signore, famiglie e ragazzi. Corso Cavour, nonostante qualche saracinesca abbassata, rimane il cuore del commercio folignate. "Non sapevo dell’inizio dei saldi - ci dice Lucia, venuta da Cannara -, sono venuta a Foligno di proposito per fare acquisti, perché qui ho più scelta". Un’offerta variegata, per accontentare tutti i gusti e le necessità. E che si propaga per via Umberto I, via Mazzini, e oltre la piazza, in via XX settembre, dove Monica Albanesi, negoziante e rappresentante di Confcommercio Foligno, porta avanti la sua attività. Ma le aspettative per questo periodo promozionale, ci confessa, sono molto basse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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