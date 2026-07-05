Al primo giorno di saldi la città è un via vai di signore, famiglie e ragazzi. Corso Cavour, nonostante qualche saracinesca abbassata, rimane il cuore del commercio folignate. "Non sapevo dell’inizio dei saldi - ci dice Lucia, venuta da Cannara -, sono venuta a Foligno di proposito per fare acquisti, perché qui ho più scelta". Un’offerta variegata, per accontentare tutti i gusti e le necessità. E che si propaga per via Umberto I, via Mazzini, e oltre la piazza, in via XX settembre, dove Monica Albanesi, negoziante e rappresentante di Confcommercio Foligno, porta avanti la sua attività. Ma le aspettative per questo periodo promozionale, ci confessa, sono molto basse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fascino dei saldi , solo per i clienti: "Non possono partire così presto"

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Temi più discussi: Saldi Estivi, Al via la stagione, fascino degli sconti in calo; ?Saldi estivi 2026 in Toscana: il fascino del cartellino rosso; Domani partono i saldi, tra le contestazioni dei commercianti: Partire così presto è sbagliato; Negozi aperti per la Notte dei Saldi e concerto in piazza con Raffi: si apre così La Fano dei Cesari.

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