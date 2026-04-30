Lidi in spiaggia cosa possono proibire Massimiliano Dona | Sì a cibo e bevande bagno solo per clienti

Con l’arrivo della stagione estiva, si intensificano le discussioni sulle regole che gli stabilimenti balneari possono applicare. Un rappresentante dei consumatori ha affermato che i lidi possono consentire il consumo di cibo e bevande, ma possono riservare l’uso delle strutture di bagno esclusivamente ai clienti. La questione si inserisce nel quadro delle restrizioni e delle normative che regolano l’utilizzo delle spiagge e dei servizi associati.

L'estate è alle porte e, tra la crisi energetica e i prezzi folli delle compagnie aeree, gli italiani si chiedono quale sarà la situazione per gli stabilimenti balneari. Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori, ha spiegato a Fanpage.it quali sono i principali diritti dei bagnanti, dalla consumazione del cibo all'accesso ai servizi igienici.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

“I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno”, lo dice l’Ordinanza Balneare"I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno", lo dice l'Ordinanza Balneare "Chiarito inoltre che...

Estate 2026: Lidi aperti dal 23 maggio. Nuove regole su cibo in spiaggia e accesso al mareL’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese, ha condiviso...