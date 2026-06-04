Fissato l' avvio dei saldi estivi | sconti a partire dal 4 luglio
I saldi estivi inizieranno sabato 4 luglio. La decisione è stata presa dalla giunta regionale guidata dal governatore. Gli sconti partiranno ufficialmente in quella data e dureranno fino a nuovo avviso. Le promozioni interesseranno negozi e centri commerciali della regione, che potranno applicare prezzi scontati su vari prodotti. La data di inizio è stata comunicata con una delibera ufficiale.
Prenderanno il via sabato 4 luglio i saldi estivi. Lo ha deciso la giunta regionale presieduta dal governatore Roberto Fico. Avranno una durata non superiore a 60 giorni e le vendite promozionali non potranno essere effettuate nei trenta giorni precedenti la data del 4 luglio.L'avvio dei saldi è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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