Fissato l' avvio dei saldi estivi | sconti a partire dal 4 luglio

Notizia in breve

I saldi estivi inizieranno sabato 4 luglio. La decisione è stata presa dalla giunta regionale guidata dal governatore. Gli sconti partiranno ufficialmente in quella data e dureranno fino a nuovo avviso. Le promozioni interesseranno negozi e centri commerciali della regione, che potranno applicare prezzi scontati su vari prodotti. La data di inizio è stata comunicata con una delibera ufficiale.