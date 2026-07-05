Il fallimento dell’azienda CiDiCi ha portato alla richiesta dei lavoratori di sbloccare le somme ancora disponibili. La questione riguarda i tempi per il riparto finale delle risorse e la gestione di quanto rimasto. Gli ex dipendenti chiedono che le somme vengano distribuite il prima possibile, mentre si attendono ancora decisioni ufficiali sulla procedura di liquidazione. La situazione resta aperta e in attesa di sviluppi.

La vicenda del fallimento CiDiCi che, coinvolge e interessa ancora ex dipendenti, continua a far discutere per i tempi del riparto finale e la gestione delle somme disponibili. CiDiCi (ex Cdc) è lo storico colosso dell’informatica con sede a Pontedera il cui fallimento venne dichiarato dal tribunale nel 2015, dopo che un piano di concordato decennale non riuscì a salvare l’azienda. A parlare, oggi, sono gli ex dipendenti che quel riaprto lo attendono da undici anni. Cosa accade. "Sul conto corrente del fallimento nell’ultima relazione inviata dal curatore c’è una liquidità reale e consolidata pari a ben 1.564.556,12 euro. Le banche che avevano le ipoteche sugli immobili sono già state interamente liquidate e soddisfatte nel 2023 con quasi 2 milioni di euro – dicono gli ex dipendenti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fallimento CiDiCi e i lavoratori: "Vogliamo lo sblocco delle somme"

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