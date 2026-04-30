Lavoratori Rizzo e Agnelli | Vogliamo il 1º maggio delle forze produttive

Lavoratori, rappresentati da Rizzo e Agnelli, hanno dichiarato di voler celebrare il primo maggio come festa delle forze produttive del paese. In un contesto in cui i sindacati confederali hanno recentemente raggiunto accordi con Confindustria, le loro parole sottolineano una volontà di enfatizzare il ruolo dei lavoratori e delle imprese nel sistema economico nazionale. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di rappresentanza e di tutela dei diritti dei lavoratori.

“In un Paese in cui i sindacati confederali si accordano con Confindustria e bloccano qualunque altra alternativa sindacale, con la benedizione del Cnel, facendo contratti a cinque euro lorde l’ora, salvo poi definire “contratti pirata” tutti gli altri, a prendersela in quel posto sono sempre i lavoratori, assieme a rappresentanze sindacali per bene ed anche a piccole e medie imprese che cercano di tenere in piedi il Paese. Il primo maggio, saremo in piazza con un patto nazionale contro la finanza e per chi produce che coinvolgerà imprese, lavoratori e politiche energetiche”. A dirlo è Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Furti nelle abitazioni, Agnelli: "No alle armi e no alla paura. Ma vogliamo essere padroni a casa nostra"Il commissario provinciale della Lega: "L’appello che rivolgiamo a istituzioni, forze dell’ordine e cittadini è di lavorare insieme per riportare i...

Crisi pesca, il movimento delle coop in commissione Attività produttive all'Ars: "Bisogna rifinanziare il Fondo di solidarietà"Nella giornata di oggi, come associazioni del movimento cooperativo e datoriali abbiamo partecipato all’audizione presso la commissione Attività...