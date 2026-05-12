La UIL FP Taranto ha richiesto con urgenza lo sblocco delle assunzioni nel servizio di emergenza 118. La richiesta arriva dal segretario generale Giovanni Maldarizzi, che sottolinea la necessità di aumentare il personale per garantire un miglior funzionamento del servizio. La questione riguarda le assunzioni che, secondo i rappresentanti sindacali, sono state bloccate o rallentate, creando difficoltà operative per il personale già in servizio.

Tarantini Time Quotidiano La UIL FP Taranto, attraverso il segretario generale Giovanni Maldarizzi e il dirigente sindacale Vincenzo Palmieri, rivolge un appello al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per lo sblocco urgente delle assunzioni nella Sanitaservice ASL Taranto, con particolare riferimento al servizio di emergenza-urgenza 118. “La situazione attuale non è più sostenibile”, denunciano congiuntamente Maldarizzi e Palmieri. “Attualmente gli operatori sono costretti a lavorare in condizioni di forte pressione e sottoposti a carichi di lavoro sempre più gravosi a fronte di una richiesta assistenziale del territorio che continua ad aumentare in maniera esponenziale”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sanitaservice Taranto, UIL FP chiede lo sblocco urgente delle assunzioni nel 118

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