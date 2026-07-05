Il diritto alle cure riabilitative dei bambini con disabilità | Un’emergenza sociale ed economica che richiede un intervento immediato

Il diritto alle cure riabilitative per i bambini con disabilità viene definito come un’emergenza sociale ed economica. La tutela della salute, secondo la Costituzione italiana, è un diritto fondamentale e un interesse collettivo. La mancanza di interventi adeguati in questo settore viene considerata una criticità che richiede un intervento immediato. La questione riguarda sia aspetti legali che pratici, e coinvolge l’accesso alle cure e alle risorse necessarie per garantire assistenza ai bambini con disabilità.

La tutela della salute rappresenta uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana. L'articolo 32 sancisce infatti che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Quando questo diritto riguarda bambini con disabilità, esso assume un valore ancora più rilevante, poiché dalle cure precoci dipendono lo sviluppo cognitivo, motorio, relazionale e l'autonomia futura della persona. Tuttavia, migliaia di famiglie italiane, e in particolare sarde, vivono una realtà profondamente diversa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Social housing, disabilità, cura: il colore che nessuno considera.

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