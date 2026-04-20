Accesso alle cure per le persone con disabilità | il progetto Dama punta all' abbattimento delle barriere

Un nuovo progetto mira a migliorare l’accesso alle cure per le persone con disabilità, con l’obiettivo di eliminare le barriere esistenti. Si tratta di un percorso che intende offrire un’accoglienza più efficace, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici facilitati. La proposta si concentra sull’implementazione di procedure più semplici e mirate, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche di questa categoria di pazienti.

Un percorso che vuole rappresentare una risposta concreta a un'accoglienza su misura prevedendo percorsi diagnostico-terapeutici facilitati. Questo l'obiettivo del percorso Dama (Disabled Advanced Medical Assistance). Il percorso adatta i tempi e i modelli della cura per rispondere alle esigenze.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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