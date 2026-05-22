In un intervento recente, un rappresentante sindacale ha denunciato una grave carenza di operatori sanitari nelle strutture detentive italiane, sottolineando come questa situazione impedisca ai detenuti di ricevere adeguate cure mediche. La mancanza di personale qualificato viene definita come un’emergenza sociale, considerando che il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, si scontra con le difficoltà operative all’interno delle carceri. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Roma – Il diritto alla salute è un principio costituzionale inviolabile che non può fermarsi davanti alle sbarre di un carcere. A denunciarlo con forza è il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, accendendo i riflettori sulla drammatica situazione sanitaria negli istituti di pena italiani, aggravata dal cronico sovraffollamento e da una spaventosa carenza di organico. "I dati, come ha sottolineato il quotidiano Avvenire, sono allarmanti: circa il 70% dei detenuti soffre di almeno una patologia cronica o psichiatrica, ma nei 189 penitenziari italiani mancano all'appello almeno 1.700 professionisti sanitari", dichiara Giuliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità carceri, Giuliano (UGL): "Carenza drammatica di operatori e diritto alle cure negato. È un'emergenza sociale"

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