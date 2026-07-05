Il direttore di MachineGames è stato nominato presidente di Arkane Studios. Questa decisione ha suscitato attenzione tra gli utenti, che hanno iniziato a ipotizzare possibili cambiamenti all’interno dei team di sviluppo. Negli ultimi giorni circolano voci di licenziamenti collettivi legati a Microsoft nel settore gaming, alimentando preoccupazioni su possibili riorganizzazioni o ridimensionamenti nelle aziende coinvolte. Finora, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata in merito a questi eventi.

Per molti utenti le ultime ore potrebbero non essere state delle più serene. Da quando è stato ipotizzata un’ ondata di licenziamenti guidati da Microsoft, i primi pensieri sono stati rivolti proprio all’area gaming. Più nel dettaglio, parliamo proprio di Arkane Studios, acquistata dall’azienda nel 2020 ed entrata a far parte di Xbox. Già da tempo si parlava di difficoltà riscontrate dallo studio, infatti una delle ipotesi più plausibili riguardavano proprio la chiusura e la conseguente cancellazione di Marvel’s Blade. Il destino dello studio francese, tuttavia, potrebbe essere diverso da quanto ipotizzato. Per Arkane Studios si parla di riorganizzazione o fusione?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il director di MachineGames è diventato il presidente di Arkane Studios: ci aspetta un destino diverso?

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